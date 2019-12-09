Kadına yönelik şiddetle mücadele HKÜ’de anlatıldı

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Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliği ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim" Semineri HKÜ Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen seminerde, 6284 Sayılı Kanuna göre; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evlilik konuları, Psikolog Gamze Nur Toraman ve Sosyolog Rojbin Dayıoğlu tarafından anlatıldı. Kadınlara yönelik şiddetin; sosyal, psikolojik ve siyasal yaşamda temel sorun olarak anlatıldığı programa ilgi yoğun oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sloganı olan "Kadın hayatın yarısıdır, yarım kalma" Cümlesiyle konuşmasına başlayan ŞÖNİM Sosyoloğu Rojbin Dayıoğlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların sosyal, psikolojik ve siyasal yaşamda, bazı sebeplerden dolayı yer alamamalarına fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, hatta sakat kalmalarına ve ölümlerine sebep olmaktadır. Bu durum coğrafi sınır tanımaksızın varlığını sürdüren toplumsal bir problemdir" dedi. Dayıoğlu,"Şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Sosyal bir problem olarak karşımıza çıkan şiddete yönelik bireysel sorumluluklarımız vardır" dedi.