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Polis memuru silahını temizlerken ateş aldı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Polis memuru silahını temizlerken ateş aldı
ADANA'DA temizlediği silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Alper Doğan'ın cenazesi, Sarıçam ilçesinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Doğan'ın (24) cenazesi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenaze, mahalle mezarlığına defnedildi. Gece saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alper Doğan, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Polis memuru silahını temizlerken ateş aldı
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