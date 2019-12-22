İsrail’de istiklal marşı’nı dinletti

Gaziantepli genç halterci Doğan Dönen, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya alarak hayallerine ulaştı. Spora ilk olarak 6 yıl önce tekvandoyla başlayan 17 yaşındaki Doğan, antrenman yaptığı sırada elinden sakatlanınca bu alandan vazgeçti. Daha sonra evinin yakınındaki spor salonunda haltere başlayan Dönen, kendisini geliştirerek ulusal ve uluslararası başarılar elde etti.
1 yıl önce yapılan duyuruyla, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 2019 yılında İsrail'de düzenleneceğini öğrenen genç halterci, kendisine büyük bir hedef koydu.
BÜYÜK BİR HEDEF KOYDU
Eilat şehrinde 8-17 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 61 kiloda podyuma çıkan Gaziantepli sporcu, koparmada 119 kiloda altın, silkmede ise 149 kiloda gümüş madalya aldı. Toplamda ise 268 kiloda Avrupa şampiyonu olan Doğan Dönen, altın madalya kazandı. Dönen, "O topraklarda İstiklal Marşı'mızı dinlettiğimiz için gururluyum. İnşallah daha farklı ülkelerde, ülkemizi temsil edeceğiz"
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