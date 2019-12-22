İsrail’de istiklal marşı’nı dinletti

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Gaziantepli genç halterci Doğan Dönen, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 61 kiloda altın madalya alarak hayallerine ulaştı. Spora ilk olarak 6 yıl önce tekvandoyla başlayan 17 yaşındaki Doğan, antrenman yaptığı sırada elinden sakatlanınca bu alandan vazgeçti.1 yıl önce yapılan duyuruyla, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 2019 yılında İsrail'de düzenleneceğini öğrenen genç halterci, kendisine büyük bir hedef koydu.Eilat şehrinde 8-17 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 61 kiloda podyuma çıkan Gaziantepli sporcu, koparmada 119 kiloda altın, silkmede ise 149 kiloda gümüş madalya aldı. Toplamda ise 268 kiloda Avrupa şampiyonu olan Doğan Dönen, altın madalya kazandı. Dönen,yorumunu yaptı