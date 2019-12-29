Mağdurlara para yardımı yapıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve selden etkilenen bölgeleri gezdikten sonra, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ve diğer ilgilileri katılımıyla Yüreğir Belediyesinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından, açıklamada bulundu. Adana'nın uzun yıllardır görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çelik, "Burada tabii ciddi miktarda hasar var. Ciddi miktarda zararlar söz konusu fakat en büyük tesellimiz hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmemiş olmasıdır." diye konuştu.

CAN KAYBI YOK

Çelik, Valilikte kurulan kriz merkezinde ortak bir dayanışma ruhu içinde hareket edilmesinin önemine değinerek, şöyle devam etti: "Valilikteki kriz merkezinin planlı ve hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesi ve vatandaşlarımızın bodrum katlarını ilk katları terk ederek üst katlara çıkması sayesinde Allah'a şükür bir can kaybı olmadı."

"ALT YAPI İÇİN KAYNAK"

Çelik, gönderilen çeşitli hibelerle Adana'ya 41 milyon liralık kaynak aktarıldığını vurgulayarak, "Tabii en önemlisi bu altyapı sorunun giderilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız açıkladı, 2020 yılında yağmur suyu hatları için de Dünya Bankası ve İller Bankasının ortaklaşa üreteceği bir projeyle 60-70 milyonluk bir kaynak bu alt yapının düzeltilmesi, Adana'da tekrar benzer bir durumun yaşanmaması için, bu projenin başlayabilmesi için de kullanılacaktır" diye konuştu.

PARALAR HESAPTA

Evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ettiğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti: "Şu ana kadar 3 bin 668 kişiye, hesapları varsa hesaplarına, yoksa Ziraat Bankası'nda kendi adlarına hesap açılarak biner lira yatırılmıştır. 3 milyon 742 bin liralık bir kaynak bankada vatandaşlarımızın hesaplarındadır. Dolayısıyla bundan haberi olmayan vatandaşlarımız gidip bu paraları alabilirler. Hesapları varsa hesaplarına yatırılmıştır, hesapları yoksa kendileri adlarına bir hesap açılmıştır."