Aile Destek Projesi’nin ilk eğitimi tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu İlkokulunda Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan ve 8 hafta süren "Anne Destek Programı" tamamlandı. Yakın Doğu İlkokulu'ndan 80 ve Okul Öncesinden 78 annenin katılımıyla başlayıp, 8 hafta boyunca devam eden "Annelerle Buluşmalar" projesinde, anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek, annelerin çocuklarına yönelik disiplin uygulamaları, hakları ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yapıldı.