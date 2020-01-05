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Aile Destek Projesi’nin ilk eğitimi tamamlandı

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Aile Destek Projesi’nin ilk eğitimi tamamlandı
Yakın Doğu İlkokulunda Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan ve 8 hafta süren "Anne Destek Programı" tamamlandı. Yakın Doğu İlkokulu'ndan 80 ve Okul Öncesinden 78 annenin katılımıyla başlayıp, 8 hafta boyunca devam eden "Annelerle Buluşmalar" projesinde, anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek, annelerin çocuklarına yönelik disiplin uygulamaları, hakları ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
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Aile Destek Projesi’nin ilk eğitimi tamamlandı
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