Acarsan devler liginde

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En Büyük toprağa verildi. Diğer kayıp işçi Vedat Bektaş'ın da cansız bedenine ulaşıldı 250 İnşaat Şirketi" listesine 98. sıradan giren Acarsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Universal Acarsan, Türkiye Müteahhitler Birliiği tarafından ödüllendirildi. Düzenlenen törende Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan aldı. Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden ENR'nin (Engineering News Record) yurt dışında gerçekleştirdikleri dev yatırımlardan elde ettikleri gelire göre belirlediği listede yer alan Türk firmaları Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından ödüllerildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Aldıkları ödülden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, "Uluslararası piyasalarda ülkemizin bayrağını başarı ile dalgalandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş hayatına atıldığım ilk günden beri söylediğim gibi 'hep iyiye, daha iyiye' hedefini sürdüreceğiz. Gerek ülkemizdeki yatırımlarımız, gerekse yurt dışındaki yatırımlarımız ekonomimize destek vermeye çalışıyoruz" dedi.