AOSB’de artan üretim tüketime yansıyor

Bu yıl tahsis edilen yeni sanayi parselleri ile yeni yatırımlara yelken açan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) 2019'daki tüketim verileri yüz güldürdü. Bölgede bir önceki yıla göre elektrik, doğal gaz ve su tüketiminde önemli oranda artış kaydedilirken, yılın son ayındaki şahlanış yeni yıla güzel bir başlangıç yapılmasını sağladı. 2018'in ikinci yarısında yaşadığı spekülatif kur ataklarının etkisiyle ivme kaybeden ancak, 2019'da dengelenme sürecinin etkilerinin yılın son çeyreğinde hissedildiği Türkiye ekonomisindeki pozitif gelişmeler, Türk Sanayisinin Güney'deki Kalesi konumunda bulunan AOSB'deki üretime de yansıdı. Elektrik tüketiminin 2018 yılına göre yüzde 7,7 artış gösterdiği Adana OSB'de, özellikle yılın son ayında bir şahlanış dikkati çekti. 2019 Aralık döneminde Bölgedeki elektrik tüketimi 134.630.926 kWh ile yıl boyunca en yüksek seviyeye ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,52 oranında artış gösterdi. Üretim artışının göstergelerinden olan doğalgaz tüketiminin bir önceki yıla göre artışının yüzde 8,1 olduğu Adana OSB'de, Aralık ayındaki yükseliş doğal gaz tüketiminde de görüldü. Aralık ayında doğal gaz tüketimi 16.366.496 sm3 ile yıl boyunca en yüksek seviyeye ulaşıp, bir önceki yılın aynı ayına göre artışı yüzde 12,97 oldu. Üretim artışının bir başka kriteri olan su tüketiminde de artış dikkati çekti. 2018 yılında 20.850.732 m2 olan kullanma suyu miktarı 2019 yılında %9,5 artış göstererek 22.837.942 m2 olarak kayıtlara geçti. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ülke ekonomisinin lokomotifi olan OSB'lerin en büyüklerinden biri olan bölgelerinde sanayicilere sorunsuz ve kesintisiz üretim için tüm olanakları sunmakla kalmayıp, son yıllarda hizmet yelpazesini de genişlettiklerini vurguladı. Üretimin en önemli göstergelerinden olan elektrik, doğal gaz ve su tüketiminde yıl genelinde, bir önceki yıla göre artışın yanı sıra Aralık ayında ciddi bir sıçrama olduğunu vurgulayan Başkan Sütcü, bu artışın 2020'de de sürmesi için tamamı sanayicilerden oluşan yönetim kurulunun yanı sıra vizyon sahibi, işinin erbabı, özverili bir ekip çalışmasının katkısıyla devam edeceğine inandığını ifade etti. Sütcü, Bölgede Elektrik Dağıtım faaliyetlerinin 2007 yılında alınan "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı" çerçevesinde sürdüğünü, elektrik enerjisi ihtiyacının kesintisiz ve sorunsuz sağlandığını belirterek, "OSB'mizin elektrik dağıtım şebekesi 24 saat SCADA sistemi ile izlenerek kontrol edilebilmektedir. Ayrıca SCADA sistemi ile şebekedeki tüm veriler kayıt altına alınmakta ve gerekli analizler yapılabilmektedir" dedi. Sütçü, "Abonelerimiz OSOS sistemi sayesinde elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilmektedir. Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personelimiz vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunmaktadır. Ülkenin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olan AOSB yıllık yaklaşık 1.5milyar kWh elektrik tüketimine sahip olup yaklaşık %0,48kayıp oranıyla işletilmektedir" diye konuştu. Başkan Sütcü, bölgede 2006 yılının Ocak ayından itibaren doğal gaz kullanımının başladığını anımsatarak, "Doğal Gaz İşletme Şefliği sanayide kullanılan gazın tedarik edilerek bölge içine güvenli ve kesintisiz şekilde dağıtımını sağlamaktadır. Daha güvenli, daha ekonomik, daha temiz ve 24 saat kesintisiz doğal gaz hizmetini sağlamak için gerekli olan tüm işletmecilik faktörleriyle periyodik bakımlar düzenli olarak devam etmektedir" diye konuştu.

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