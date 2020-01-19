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Türk ve Rus milliler 'de

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Türk ve Rus milliler Mersin'de
Türkiye ile Rusya'nın havalı ve ateşli silahlar milli takımları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Mersin'de ortak kampa girdi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Türk ve 37 Rus sporcunun, Erdemli Atış Poligonu'nda çalışmalara başladığını söyledi. Her iki ülkenin milli sporcularını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Kılınç, "Rusya Milli Takımı ile aynı çatı altında çalışmak güzel. Rus sporcular tesislerimizi çok beğendiler. 12 gün birlikte olacağız. Türk Milli Takımı sporcularımız da antrenman çalışmalarını neşe içinde yapıyor" dedi. Rusya Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takımı Başantrenörü Tatiana Goldobina ise kamp için Mersin'i hava şartları ve tesislerin uygunluğu nedeniyle tercih ettiklerini dile getirdi
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Türk ve Rus milliler Mersin'de
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