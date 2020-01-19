Türk ve Rus milliler Mersin'de

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ile Rusya'nın havalı ve ateşli silahlar milli takımları,ı hazırlıkları kapsamında Mersin'de ortak kampa girdi., gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Türk ve 37 Rus sporcunun,'nda çalışmalara başladığını söyledi. Her iki ülkenin milli sporcularını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Kılınç,dedi.ise kamp için Mersin'i hava şartları ve tesislerin uygunluğu nedeniyle tercih ettiklerini dile getirdi