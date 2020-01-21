Mahir Ünal müjde ile geldi

Afşin ilçesinde Karakuz Barajı'nın inşaatının tamamlanmasının ardından Hurman Çayı'nın altındaki 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak. Bölge halkına müjde çeşitli temaslarda bulunmak üzere bölgeye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Mahir Ünal tarafından verildi. Afşin- Elbistan termik santrallerinin hem B hem de A üniteleriyle ilgili, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve A Termik Santralini devralan firmadan geniş bir brifing alan Ünal, "Hurman Nehri'nin yerinin değiştirilmesine varıncaya kadar önümüzde birçok konu var" dedi. Ünal, "Karakuz Barajı var. Bu baraj yapılsa Hurman Nehri'ne gerek kalmayacak. Çünkü Hurman Nehri üzerine Karakuz Barajı kurulacak. Parasını EÜAŞ'ın karşılayacağı şekilde Devlet Su İşleri'nin, Karakuz Barajı'nı yapacağını, kısa sürede de ihalesinin gerçekleşecek. Ancak Karakuz Barajı yapılmadığı sürece de Hurman Nehri'nin kanalının değiştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. özellikle ova köylerinin geçiminin Hurman Nehri üzerinden sağlandığını biliyoruz. dedi. Ünal, "Hurman Nehri'nin altında yaklaşık 750 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunmakta. Bütün bunlar değerlendirildi" diye konuştu. Santrali işleten firmanın filtre takılmasına ilişkin haziran ayında bu işi tamamlayacakları sözünü verdiklerini dile getiren Mahir Ünal, "Bu işe biz siyasi olarak bakmıyoruz. Buradaki meseleye daha çok bölge ve insanımızın meselesi olarak bakıyoruz. Burada bizim maksadımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek, sonuç almak. Burada çalışan arkadaşlarımızın haklarının korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınması noktasını konuştuk." diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU