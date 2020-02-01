Mesut Dikel’den 55. kişisel sergi

BUGÜN NELER OLDU

, illüstrasyon, airbrush, grafik, fotoğraf, hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür, kaligrafi, maden kesme, sedef oygu, naht sanatı, kaatı sanatı, ağaç oymacılık gibi çok farklı alanlarda profesyonel sanat eserleri üreten Mesut Dikel 55. sergisini Adana'da açtı. Altınoran Galeri'de "Bir İnci Kabuğu Hikayesi" adıyla açılan sedef oyma naht sanatı sergisinin açılışında konuşan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, "Öykümüz bir kum tanesiyle başladı. Uçsuz bucaksız hayal denizinin ortasında, küçücük bir canlının doğurmaya hazır karnında. O canlı küçücük olduğuna aldırmadan uğraştı ve koca bir inciye çevirdi kum tanesini. Mesut Dikel ise tam bu sırada öykümüzün içerisine girerek, o küçücük canlının görevini devraldı, inciyi bir sanat eserine dönüştürdü. Bu sergiyi mutlaka görmelisiniz. Görmelisiniz ki; sizlerin de bir inci kabuğu hikayesi oluşsun. Bu sergi ile güzellik kavramını bir kez daha düşüneceğiz" dedi.