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’nin muz üretimini karşılayabiliriz

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Türkiye’nin muz üretimini karşılayabiliriz
ANAMUR ve Bozyazı ilçelerinde muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıkarıldı. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "İthal muza gerek yok, artık kalitemiz ve üretimimizle Türkiye'nin muz üretimini artık biz karşılayabiliriz" şeklinde konuştu. İthal muza konan yüzde 145,8'lik gümrük vergisinin yerli muz üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Gümüş, ilgili bakanlıklardan bunun devam etmesini istedi. Anamur ve Bozyazı da çiftçilerin şu anda geçimini muz ve çilekten karşıladığını belirtten Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, muz üreticisinin ithal muza gerek duymadan Türkiye'nin muz ihtiyacını karşılayacak kapasiteye geldiğini söyledi.
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Türkiye’nin muz üretimini karşılayabiliriz
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