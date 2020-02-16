Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Para tekvandocu Fatih’in hedefi Tokyo’da altın madalya

Para tekvandocu Fatih’in hedefi Tokyo’da

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Para tekvandocu Fatih’in hedefi Tokyo’da altın madalya
PARA Tekvando Milli Takımı'nın kota alan sporcularından Fatih Çelik, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor. Milli sporculardan 28 yaşındaki Fatih Çelik, spora başlama hikayesini ve olimpiyatlara yönelik hedeflerini değerlendirdi. Tekvandoya 2009 yılında Adana'da başladığını belirten Çelik, "2011 yılında da milli takıma davet edildim. Tokyo'da hedefim zirve. Şampiyon olmak istiyorum. Spora başladığım tarihten bu yana en büyük hedefim olimpiyatlara katılmaktı. Bunu başardığım için de çok mutluyum" diye konuştu. Başarılarında ailesinin büyük katkısı olduğunu anlatan Fatih Çelik, "Adana'da o zamanlar kurslar ücretliydi. 2009'da Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açıldığını öğrendim. Başvurdum. İlk zamanlarda ben normal olan sporcularla müsabakalara çıkıyordum. Bu, bir iki yıl böyle sürdü. Ondan sonra tamamen para tekvandoya geçtim. Para tekvandoda engelli sporcuların normal sporcularla mücadele etmesi yasaklandı. 2011'de milli takıma çağrıldım. O günden beri milli takıma hizmet ediyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Para tekvandocu Fatih’in hedefi Tokyo’da altın madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN