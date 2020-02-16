Para tekvandocu Fatih’in hedefi Tokyo’da altın madalya

PARA Tekvando Milli Takımı'nın kota alan sporcularından Fatih Çelik, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
'nda altın madalyayı hedefliyor. Milli sporculardan 28 yaşındaki Fatih Çelik
, spora başlama hikayesini ve olimpiyatlara yönelik hedeflerini değerlendirdi. Tekvandoya 2009 yılında Adana'da başladığını belirten Çelik, "2011 yılında da milli takıma davet edildim. Tokyo'da hedefim zirve. Şampiyon olmak istiyorum. Spora başladığım tarihten bu yana en büyük hedefim olimpiyatlara katılmaktı. Bunu başardığım için de çok mutluyum"
diye konuştu. Başarılarında ailesinin büyük katkısı olduğunu anlatan Fatih Çelik, "Adana'da o zamanlar kurslar ücretliydi. 2009'da Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açıldığını öğrendim. Başvurdum. İlk zamanlarda ben normal olan sporcularla müsabakalara çıkıyordum. Bu, bir iki yıl böyle sürdü. Ondan sonra tamamen para tekvandoya geçtim. Para tekvandoda engelli sporcuların normal sporcularla mücadele etmesi yasaklandı. 2011'de milli takıma çağrıldım. O günden beri milli takıma hizmet ediyorum"
ifadelerini kullandı.