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Çukurova’da Çukurovalı olmak

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Çukurova’da Çukurovalı olmak
ÇUKUROVA Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen konferans ve seminerlerin bu haftaki konuğu Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Erman'dı. Erman katılımcılara "Çukurova'da Çukurovalı olmak" konulu bir konferans verdi. Lisans ve doktorasını Çukurova Tıp Fakültesinde tamamlayan ve kariyer hayatına aynı fakültede devam eden Prof. Dr. Erman, "Çukurova'da Çukurovalı Olmak" başlıklı konuşmasında üniversite tercihinden başlayan ve günümüze kadar gelen süreçte yaptığı seçimleri, öğrencilik ve asistanlık yıllarındaki deneyimlerini, karşılaştığı sorunları ve ürettiği çözümleri dinleyicilerle paylaştı.
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