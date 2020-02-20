Eczacılık Fakültesi yeni mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, öğrenciler ve aileleri katıldı. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden Nina Koçubey tarafından sunulan keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Törende, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile öğrenciler adına Fatima Nasiru Ahmed ve Arkan Qasim Lateef birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Çalış, "Multidisipliner ve özgün bir eczacılık eğitimi verdik" dedi.