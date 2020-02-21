Kıbrıs Modern Sanat’a 68 eserden oluşan iki sergi

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 68 eserden oluşan iki ayrı karma sergi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Özbekisanlı sanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından 68 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi bugün saat 08.30'da Tıp Fakültesi sergi salonunda açılacak.