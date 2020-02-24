Günsel’e ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli otomobili "GÜNSEL", Güney Kıbrıs'ta da yankı yarattı. "GÜNSEL", dünkü Rum basını haberlerine de yansıdı. Politis gazetesi "Araba yaptılar" başlığıyla aktardığı haberinde, KKTC'nin ilk yerli otomobili "GÜNSEL B9" için Perşembe akşamı lansman düzenlendiğini yazdı ve otomobilin özellikleriyle ilgili bilgilere yer verdi. Haber, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yansıtıldı: Fileleftheros gazetesi: "Yerli araç üretimi" Alithia gazetesi: "İlk yerli üretim araç tanıtıldı" Haravgi gazetesi: "Günsel B9 elektrikli otomobil toplu üretimi gerçekleşti'.