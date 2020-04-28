Kuyuya düşen genç kurtarıldı

Tarsus ilçesinde eski yapı evin bahçe bölümünde bulunan ve üzeri iddiaya göre hafif malzemelerle örtülü olan kuyuya 17 yaşındaki Veli Can Doncu düştü. Olay Reşadiye Mahallesi 3031 sokak no.34 adresinde bulunan eski yapı evin bahçe bölümünde yaşandı. İddiaya göre, Veli Can Doncu, evin bahçe bölümünde bulunan ve üzeri karton ile diğer hafif malzemelerle kapatılan içi boş 15 metrelik kuyunun içine henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Acılar içerisinde çığlık atmaya başlayan genci kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç, oldukça dar olan kuyudan uzun uğraşlar sonucunda yaralı olarak çıkartılarak 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.