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Kuzusunu 30 kilometre uzaktaki merkeze getirdi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Kuzusunu 30 kilometre uzaktaki merkeze getirdi
OSMANİYE'DE yaşayan Alman asıllı Linda Önal, ayağı incinen kuzusuna atel yaparak, 30 kilometre yol katederek Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirerek tedavi edilmesini sağladı. Osmaniye'de Amanos Dağları'nda Sırapınar Yaylası'nda küçükbaş yetiştiriciliği yapan Alman asıllı Linda Önal'a ait 6 aylık kuzunun ayağı aksamaya başladı. Önal, kuzunun ayağını tahta parçalarıyla sarıp tedavisi için 30 kilometre yol katederek şehir merkezine geldi. Açık veteriner kliniği bulamayan Linda Önal, daha sonra internet üzerinden HAYTAP'ın kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne ulaştı.
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Kuzusunu 30 kilometre uzaktaki merkeze getirdi
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