Dılara uçurtmasını alırken akıma kapıldı

Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara Ünal ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı İlayda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirdi. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak. Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51068 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin damında uçurtma uçuran ortaokul öğrencisi Dilara Ünal'ın uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan Dilara Ünal akıma kapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu gören çevredekiler, 112 Acil ve polisi aradı. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla Dilara'yı akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan talihsiz kızı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Dilara'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri de evlerinin yanından geçen yüksek gerilim hattının kaldırılmasını isteyerek, "Teller evlerimizin duvarının yanından geçiyor. Ya kaldırsınlar ya da daha da yükseltsinler" dediler.



UÇURTMA YASAKLANDI: Emniyet müdürlüğü yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı mahallelerde yoğun şekilde uçurulan uçurtmaların yüksek gerilim hatlarına çarpması veya takılması nedeniyle elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına sebebiyet verdiği belirtildi. Söz konusu elektrik kesintilerinin birçok kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu, solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastaları mağdur ederek cihazlara zarar verdiği kaydedildi. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak.