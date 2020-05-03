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Fadıme hemşıre alkışlarla uğurlandı

’te aynı serviste görev yaptığı arkadaşlarıyla koronavirüse yakalan 2 yıllık hemşire tedavisini tamamlayarak taburcu oldu

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Fadıme hemşıre alkışlarla uğurlandı
Gaziantep'te ilk dalgada koronavirüse yakalanan sağlık görevlileri birer birer iyileşerek taburcu oluyor. Son olarak Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Onkoloji servisinde görev yapan hemşiren Fadime Çelik 17 günlük tedavinin ardından arkadaşlarının alkışları arasında taburcu olarak evine gönderildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin tarafından çiçek takdim edilen 2 yıllık hemşire olan Çelik, "Hastalığın ilk döneminde fazla bir sorun yoktu ama ilerleyen günlerde rahatsızlıklar arttı. Zor bir süreçten geçtim ama hastane yönetiminin ve meslektaşlarımın büyük emeği geçti. Bana çok iyi baktılar. Sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştılar ailem de aynı şekilde hep moral verdi. Bugün onların sayesinde sağlığıma kavuştum. Evimde karantina sürecini de atlattıktan sonra plazma bağışı yaparak hastalara yardımcı olmak istiyorum" dedi. Sağlık çalışanlarının tüm hastalıklarda olduğu gibi korona virüs ile mücadelede cephedeki ilk neferler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Suat Zengin ise, "Arkadaşlarımızın sürecin başından beri sürekli movite etmeye çalıştık. Virüse karşı önlem için elimizde pek çok hastanedekinden fazlasıyla maske, eldiven ve koruyucu elbise vardı. Ancak sosyal mesafe sorunu hastalığı toplumda olduğu gibi meslektaşlarımız arasında da yaydı. Çok şükür bizim arkadaşlarımız birer birer iyileşiyor" diye konuştu.

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Fadıme hemşıre alkışlarla uğurlandı
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