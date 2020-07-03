Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Vali Su, Tarsus Üniversitesi’nde

Vali Su, ’nde

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Vali Su, Tarsus Üniversitesi’nde
MERSİN Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret ederek, Üniversitede devam etmekte olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Orhan Aydın, ziyaret sırasında akademik ve idari faaliyetler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yaparak, mevcut kampüste yeni inşaatın başladığını ve hızla devam ettiğini, gelecek dönem için yeni inşaat projelerinin ise hazır olduğunu ifade etti. Yeni açılan fakültelerin bu yıl ilk defa öğrenci alacağı ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programları ile Tarsus Üniversitesinin kısa sürede önemli bir kapasite oluşturduğunu dile getiren Rektör Aydın, yeni akademik birimler için ise hazırlıkların devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde fiziki yapılanmanın tamamlanmasının ardından eğitim- öğretime başlanacağını bildirdi. Şehir merkezinde oluşturulacak kampüs için imar planı sürecinin devam ettiğini belirten Rektör Aydın, Tarsus Eğitim Vakfı tarafından Üniversiteye bağışlanan binalara Eylül ayı içinde taşınacaklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Su, Tarsus Üniversitesi’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA