Vali Su, Tarsus Üniversitesi’nde

Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret ederek, Üniversitede devam etmekte olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Orhan Aydın, ziyaret sırasında akademik ve idari faaliyetler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yaparak, mevcut kampüste yeni inşaatın başladığını ve hızla devam ettiğini, gelecek dönem için yeni inşaat projelerinin ise hazır olduğunu ifade etti. Yeni açılan fakültelerin bu yıl ilk defa öğrenci alacağı ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programları ile Tarsus Üniversitesinin kısa sürede önemli bir kapasite oluşturduğunu dile getiren Rektör Aydın, yeni akademik birimler için ise hazırlıkların devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde fiziki yapılanmanın tamamlanmasının ardından eğitim- öğretime başlanacağını bildirdi. Şehir merkezinde oluşturulacak kampüs için imar planı sürecinin devam ettiğini belirten Rektör Aydın, Tarsus Eğitim Vakfı tarafından Üniversiteye bağışlanan binalara Eylül ayı içinde taşınacaklarını söyledi.