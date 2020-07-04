Tıp ordusuna 248 yeni mezun

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yılki mezuniyet töreni online olarak gerçekleştirildi. Sadece temsili olarak Tıp Fakültesi'ni 1. 2. ve 3. olarak bitiren öğrencilerin katıldığı törende toplam 248 öğrenci online ortamda mezuniyet mutluluğu yaşadı. İlk defa yapılan online tören öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlanan tören yaklaşık 3000 kişi tarafından takip edildi. Tıp Fakültesi'nde de sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirilen törende ilk olarak öğrenciler adına fakülteyi 1. le bitiren Özge Altunok bir konuşma yaptı. Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ise içinde bulunduğumuz pandemi döneminin hekimlik mesleğinin ne kadar kutsal ve zor bir meslek olduğunu hatırlattığına dikkati çekti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ulusal bazda iki kere akredite olmuş bir fakülte olduğuna ve mezun olan hekimlerin son derece iyi eğitim almış ve donanımlı bireyler olduklarını ifade etti. Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Çukurova Üniversitesi olarak bilimin ışığında vatanına ve milletine bağlı hekimleri mezun etmenin bir kez daha gurunu yaşadıklarını, bu mezuniyetin zor bir sürece denk geldiğini belirtti. Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmanın her zaman çok önemli bir ayrıcalık olduğuna dikkati çekerek bunun başlıca nedeninin ise alınan nitelikli eğitim olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Ali Kocabaş tarafından mezun olan 248 öğrenciye online ortamda yemin töreni yaptırıldı. Yemin töreni sonrası dereceye giren öğrenciler adına fakülte 1.si Özge Altunok, 2. Ali Nural ve 3. Gamze Sultan Güler yaş kütüğüne plaket çaktı, ardından da çeşitli plaket ve hediyelerin verilmesiyle tören sonlandı.