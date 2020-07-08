Melih ABİ: Yürüyüş yolunda çalışma yapılmış öylece bırakılmış

Merkez Park'la ilgili şikayetler arttı.Fuzuli'ye bakan taraftaki yürüyüş yolu.Yol bozulmuş ve öyle bırakılmış.Ekip gönderseler de yolu düzleseler insanlar sıkıntı çekmez.Burası hafta sonları dolup taşıyor.Piknik yapanlar da pis.Çöplerini ortaya bırakıp gidiyorlar.Ayrıca parkta güvenlik sıkıntısı var.Park pis.Gelen insanlar hem güvende olmalı hem de temiz bir ortamda piknik yapmalı.Yürüyüş parkuru da yakışır bir alan haline getirilmeli.İnsanlar rahat rahat yürüyüş yapsınlar.Fotoğraftaki gibi olmasın.ÇATALAN Köprüsü üzerinde araç sürücüleri çok hızlı gidiyor.Burada neredeyse kazasız gün geçmiyor.İki motosikletli çocuk burada kaza yapmış biri de ölmüştü.Önceki günde yayalara bir sürücü çarptı.Zarar büyük!Başka araçlara da çarptıktan sonra durabildi.Buraya kasis şart oldu.Köprüyü yarış pisti sanan aptallar var!Adı üstünde bağlantı köprüsü.Karşı tarafa gidiş gelişi kolaylaştırsın.Burası çok kalabalık olmaya başladı.Acil önlem şart.Kasis koyun, güvenlik önlemlerini artırın.İnsanların canına malına zarar vermesinler.GAZİANTEP'İNİslahiye ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden atladıkları derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.İslahiye'de 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise Aydınlık Mahallesi'nden geçen ve etrafı çevrelenmiş Göz Deresi'ne tehlikeye aldırış etmeden atlıyor.Çocuklar, derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.