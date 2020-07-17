Başkan Tosyalı şehitlik ziyaretine katıldı

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında ilçe protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, dua eden Başkan Tosyalı, şehit ailelerinin acısını paylaştı. Karaağaç Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretine, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden,39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, siyasi parti yöneticileri, askeri ve sivil protokol üyeleri, şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Şehitlikteki ziyarette ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu istiklal marşı okundu. İlçe Müftüsü Osman Şekerci eşliğinde şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, ülkemizin birlik, beraberlik ve selameti için dualar edildi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve diğer protokol üyeleri, şehitlikte, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı ve ailelerin acısını paylaştı. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.