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Şehitlerimizi unutmayacağız

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Şehitlerimizi unutmayacağız
HATAY Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve tüm kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden şehitleri unutmayacaklarını söyledi. 15 Temmuz 2016 gecesi milletçe yaşadığımız hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarımızı anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Hatay il Emniyet Müdürü Sayın Vedat Yavuz ve eşi Azize Yavuz; Şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler İle Şehit polis memuru Hurşit Uzel'in Kırıkhan ilçesinde ikamet eden ailelerini ziyaret etti. Emniyet Müdürü Yavuz, 15 Temmuz günü ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve tüm kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden şehitleri unutmayacaklarını ve onların emaneti olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
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