Tosyalı’dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ilçe protokolü ile birlikte şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu. Şehit ve gazi aileleri ile sohbet eden Başkan Fatih Tosyalı belediye olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduğunu belirtti. Ülkenin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini kaydeden Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Onların hatıralarını canlı tutmak ve ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu devletin, bu milletin birlik ve beraberliği daim olacaktır" dedi. Düzenli aralıklarla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiklerinin altını çizen Başkan Tosyalı ,"15 Temmuz hain darbe girişiminde tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı durarak, o hainleri bertaraf eden, devletin birlik ve bekası için şahadet şerbeti içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.