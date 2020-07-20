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Süper lig’e çıkacağız

“Biz amacımızdan vazgeçmiş değiliz. Başkanımız ’ın tabiriyle Süper Lig’e öyle çıkamadık ama Play-Off’tan çıkacağız. Perşembe şampiyonluk turunu atacağız”

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Süper lig’e çıkacağız
Adana Demirspor, İstanbulspor galibiyetiyle TFF 1. Lig'de normal sezonu 61 puanla 3. sırada tamamlayarak Play-Off'lara kaldı. Süper Lig yolculuğunda son virajda Adana Demirspor, Bursaspor'la; Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ile eşleşti. Bursaspor ile ilk maçını çarşamba günü saat 21:00'de deplasmanda oynayacak Mavi Şimşekler rövanşı 26 Temmuz Pazar günü 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynayacak. TFF 1. Lig'de son 8 sezonda beşinci kez play-off'a kalan Adana Demirspor daha önce oynadığı 4 play-off'tan sadece birinde finale yükseldi.
BİZİM KADERİMİZİ BELİRLEDİ
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "İstanbul maçını kazandığımız için mutluyuz. Gönül isterdi ki son maçta şampiyonluk turu atalım. Play-off'a kaldık. İkinci yarı 38 puan toplayan bir Adana Demirspor var. Son 7 maçın 6'sını kazanmış bir takımız. İçerideki bir Altay beraberliği bizim kaderimizi belirledi" diye konuştu.
SANCAK YALNIZ BIRAKMADI
"Şu an Play-Off-' tayız" diye konuşan Dumlupınar, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play-Off'tan çıkacağız. 30 Temmuz Perşembe şampiyonluk turunu atacağız" dedi. Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Başkan Murat Sancak ve yönetim futbolcularını bir an olsun yalnız bırakmayarak moral verdi.

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Süper lig’e çıkacağız
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