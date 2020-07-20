Süper lig’e çıkacağız

Adana Demirspor, İstanbulspor
galibiyetiyle
TFF 1. Lig'de normal
sezonu 61 puanla 3. sırada
tamamlayarak Play-Off
'lara kaldı. Süper Lig
yolculuğunda
son virajda Adana Demirspor, Bursaspor
'la; Akhisarspor
ise Fatih Karagümrük
ile eşleşti. Bursaspor
ile ilk maçını çarşamba
günü saat 21:00'de
deplasmanda oynayacak Mavi Şimşekler
rövanşı 26 Temmuz Pazar
günü 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda
oynayacak.
TFF 1. Lig'de
son 8 sezonda beşinci
kez play-off'a
kalan Adana Demirspor daha
önce oynadığı 4 play-off'tan
sadece birinde finale yükseldi.
BİZİM KADERİMİZİ BELİRLEDİ
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "İstanbul maçını kazandığımız için mutluyuz. Gönül isterdi ki son maçta şampiyonluk turu atalım. Play-off'a kaldık. İkinci yarı 38 puan toplayan bir Adana Demirspor var. Son 7 maçın 6'sını kazanmış bir takımız. İçerideki bir Altay beraberliği bizim kaderimizi belirledi"
diye konuştu.
SANCAK YALNIZ BIRAKMADI
"Şu an Play-Off-' tayız"
diye konuşan
Dumlupınar, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle Süper Lig'e öyle çıkamadık ama Play-Off'tan çıkacağız. 30 Temmuz Perşembe şampiyonluk turunu atacağız"
dedi.
Bursaspor maçı hazırlıklarına
ara vermeden
başlayan takımda morallerin
yerinde olduğu
gözlendi. Başkan Murat Sancak
ve yönetim
futbolcularını bir
an olsun yalnız
bırakmayarak
moral verdi.