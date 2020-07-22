Korona kurbanlık satışlarını etkiledi

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde çeşitli kentlerden Adana'ya gelen kurban satıcıları, çadırlarda müşterilerini beklemeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giren kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazarlara alınmaya başlandı. Bir hafta önce Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan pazarda bayrama 10 gün kala sadece 3-4 tane satıcı olurken, vatandaşlar da bu sene kilogramı 27 lira olarak belirlenen küçükbaş kurbanlıklara çok fazla talep göstermedi. Geçen sene bayrama aynı süre kala satıcılar ellerindeki bütün kurbanlıkları sattıklarını belirterek bu sene aynı dönemde sadece yüzde 30'luk satış yaptıklarını söyledi. Diyarbakır'dan Adana'ya 100 küçükbaş kurban getiren Serkan Yüce, "Satışlar geçen seneye göre düşük. Virüs nedeniyle mallar bekliyor. Geçen sene satışlarımız iyiydi. 1 haftadır buradayız. Geçen sene 1 haftada kurbanların çoğu satılmıştı. Bu sene 100 koyunun 70 tanesi duruyor. Koyunların fiyatları düşmez. Vatandaş eskisi gibi bekliyor son günü ama beklemesinler. Piyasa pahalı. Koronavirüs bizleri de etkiledi" dedi.