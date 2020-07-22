Mersin’den KKTC’ye yüzerek bayrak taşıdı

Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzdü. Tüzmen ve arkadaşları köpek balıklarının saldırısından korunmak için ayaklarına manyetik sinyal yayan mıknatıs taktı. Tüzmen ve beraberindekiler, adaya ulaştıklarında KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine Türk bayrağı verdi.Kürşad Tüzmen ile milli yüzücüler KKTC'ye kulaç atmadan önce Anamur İskelesi'nde bayrak töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcıları Ahmet Çetin, Türkan Kasapoğlu ile vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü, KKTC'ye götürülecek olan Türk bayrağını öptükten sonra yüzücülere verdi. Yüzücüler, Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim etti. Tüzmen ve 5 arkadaşı, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nda yer alan "Ç-128"in savaş gemisinin yanından KKTC'ye çıktı. Tüzmen ve arkadaşlarını, Girne Yeni Liman'da Zafer Rıhtımı'nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar karşıladı. Denizden çıktıktan sonra basına "İyi bir ekiple KKTC'ye geldik. Bir gölün karşı tarafından buraya geldik" diyen Tüzmen, "Bir Türk gölüdür Akdeniz. Petrol rezervleri, hidrokarbon rezervlerinin üstünden geldik. Biz, Türklere uygulanan haksız izolasyonların ortadan kalkması için bir farkındalık yaratalım istedik" ifadelerini kullandı.