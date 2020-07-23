Yaşlı kadını takip edip parasını çaldılar

Adana'da bankadan para çeken 64 yaşındaki Cennet Arıkan'ı, şubeden itibaren takibe alan kapkaççılar yaşlı kadının 5 bin 100 lirasını çaldılar. Polis, görüntülerden yola çıkıp, 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Daha önce cezaevinde öğrendikleri yöntemi ilk kez uygulayan her 3 şahıs da tutuklandı. Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oğlunu evlendirmek için hazırlık yapan Cennet Arıkan, düğün salonuna kaparo vermek için bankaya gidip, hesabından 5 bin 100 lira para çekti. Arıkan, şubede işlem yaptırırken, Cumali Ayyıldız da (21) takip edip, yaşlı kadın bankadan çıktığı anda da dışarıda bekleyen suç ortakları Muhammed Şınık (19) ve Özgür Oğuz'a (20) haber verdi.Cennet Arıkan, bankadan çıkıp Mücahitler Caddesi'nde yürürken, Şınık ve Oğuz da harekete geçti. Muhammed Şınık'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan Özgür Oğuz, kadını görünce aşağıya indi, bir süre onu takip edip, fırsatını bulur bulmaz harekete geçerek, Cennet Arıkan'ın elindeki çantayı alıp, hızla motosiklete binip olay yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı.TUTUKLANDILAR: Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, zanlıların olayda kullandığı motosikletin plakasına ulaştı. Ekipler olayı gerçekleştiren 3 zanlıyı da Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı. Zanlıların suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.