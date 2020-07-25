Gece gündüz lavanta hasadı

Feke ilçesinde, 3 yıl önce Mustafa Işık tarafından 3 dekar alana deneme amaçlı ekilen ve 50 dekara yayılan lavanta tarlasında hasat başladı. Gece saatlerinde başlayan hasat çalışması sonucu elde edilen ürünlerden, katma değeri yüksek yağ elde edilecek. Rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerle de yüksek gelir kazandıran lavanta üretimi, ilçede ilk kez tekstil tasarımcısı Mustafa Işık tarafından 3 yıl önce Tapan Mahallesi'nde 3 dekar büyüklüğündeki tarlada başladı. Lavantanın yağı tıp ve kozmetik sektöründe kullanılırken, film platosunu andıran tarladaki mor görüntüsü ile de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. 3 yıl önce başladıkları lavanta üretimini bugün 50 dekara çıkarttıklarını belirten Mustafa Işık, hasat zamanı gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Işık, "Asıl hedefimiz bu bölgedeki insanların, özellikle kadınlarımızın hayatlarına dokunabilmekti. Onu da başardık. 9 kadınla başladığımız kooperatifimiz şu anda 23 kişiye ulaştı. Lavanta, kıraç toprakta yetişebilen ve gün geçtikçe dünya pazarında pazar payı yükselen bir bitki" dedi.