Adliye önündeki çatışmada

Adana Adliyesi önünde duruşma öncesi hasımların birbirine girmesi olayına karışan 1'kadın 6 kişi hakim karşısına çıktı. 1'i çocuk 3 kişinin silahla yaralandığı 2'si çocuk 3 kişinin de çıkan arbedede yaralandığı olayda 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay 12 Mayıs günü Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken arka camına mermi isabet etti. Saldırganlar, kaçarken açılan ateş sonucu bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Olayda polis aracı dışında 2 sivil araca da mermi isabet etti. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

DEMİR LEVHAYI ATTI

Cinayet ekipleri, Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) yi gözaltına alırken 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin 21 Temmuz günü Adana Adliyesi 20. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmasına katılmak için iki tarafında yakınları geldi. Mahkemeye gelen Nuri Ö., adliye girişinde hasımları Adem G.ve Abdurrahman Ç.'yle karşılaşınca demir levhayı onlara doğru atarak adliye içine kaçtı.



KAPIDA KARŞILAŞMIŞLARDI

Adem G. tabancayla Nuri Ö.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Nuri Ö. ve o an adliyeye gelen Mehmet Emin Şen ile 8 yaşındaki kızı Elif Şen yaralandı. Adliye polisi Adem G.'yi yakalarken hayati tehlikesi bulunan Nuri Ö. ve yaralanan diğer kişiler hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda adliyeye ateş ettiği belirlenen Selçuk M., ile Adem G.'nin kullandığı silahı kaçırdığı tespit ettiği Elif M.'yi ile Ali G.'nin ve Sercan Y.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Adem G., Abdurrahman Ç. ve Ali G. tutuklandı, Elif M., Selçuk M. ve Sercan Y.'ye ev hapsi cezası verildi.