Firmalara istihbarat ofisi desteği

GaziantepSanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi işbirliğiyle Gaziantepli firmalara ticari istihbarat ofisi kurma imkânı sunulacak. Firmaların kendi ihracat süreçlerini etkin olarak yönetebilmeleri amacıyla yapılan işbirliği kapsamında firma çalışanlarına üst düzey ihracat ve ticari istihbarat eğitimi verilecek. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İhracat Akademisi projesiyle firmaların kendi bünyesinde istihbarat ofisi kurabileceklerini, dışarıdan hizmet almadan ihracat süreçlerini kendilerinin yönetebileceklerini ve sunulan avantajlardan faydalanabileceklerini kaydetti. İhracatçı firmalar için en önemli unsurun pazar bulma konusu olduğunu anlatan Ünverdi, "Firmalarımız kuracakları ofisle proje kapsamında eşleştirilen kursiyer personeller sayesinde pazara çok daha yakın olacaklar. Yeni müşterilere ulaşma, sürece hâkim olma ve maliyetler konusunda avantajlı hale gelecekler. Özellikle pandemiyle birlikte dijitalleşmenin öne çıktığı, e-ticaret pazarının hızla büyüdüğü bir dönemde e-ihracat alanında da fırsatlar bizi bekliyor. Verilecek eğitim ve danışmanlık destekleriyle projemiz e-ihracata da önemli katkılarda bulunacak" dedi. UNDP tarafından desteklenecek olan projeye katılan firmalara danışmanlık hizmeti verileceğini ve firmaların bünyesinde ticari istihbarat birimlerinin oluşturulacağını kaydeden Ünverdi, "İstihdam edilen nitelikli personelin 2 ay boyunca bir kısmının yüz yüze, bir kısmının uzaktan olacak şekilde teorik ve uygulamalı dış ticaret ve ticari istihbarat konularında eğitim ve danışmanlık alması sağlanacak. Firmalara yapılacak ziyaretler ve online görüşmeler neticesinde proje çıktısı olarak özel değerlendirme raporları ve yol haritaları oluşturulacak" diye konuştu.