İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor

Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Bu yıl 7 bin bin ton rekolte beklenen ilçede incirin kilosu 15 liradan alıcı buldu. Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, Türkiye'de piyasaya erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık bin ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdüğünü söyledi. Şırası, tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut incirinin tercih sebebi olduğunu belirten Acar, "Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 4 bin dekar araziden 7 bin ton rekolte bekleniyor" dedi.