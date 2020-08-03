Tosyalı’dan şehitlik ziyareti

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kurban Bayramı münasebetiyle Şehitlik'deki şehit asker ve polislerin kabirlerini ziyaret etti. Tosyalı, görevleri başında vatan müdafaası sırasında şehit olan asker ve polis kabirlerini ziyaret ederek birer karanfil bıraktı. İcra edilen program kapsamında; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve necip milletimizin selameti adına canlarını feda ederek şehadete intikal eden tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda '1' dakika saygı duruşunda bulunulmasını takiben İstiklal Marşımız okundu. Ardından aziz şehitlerimizin ruhlarına izafeten Kur'an-ı Kerim okunmasının akabinde ülkemizin ve milletimizin bekası için eller semaya açılarak dualar edildi. Daha sonra bütün şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret eden ve şehitlerimizi dua ile yâd eden Başkan Tosyalı, "Yüce Allah, bu toprak için, bu vatan için ve bu bayrak için can veren bütün şehitlerimizin mekânlarını cennet eylesin. Evlâtlarını vatanın bağrına emanet eden şehit aileleri için bayramlar buruk geçer. Ancak bizler de şehit yakınlarımızın evlâdı, kardeşi, ağabeyiyiz. Bütün şehit ailelerimize yeniden baş sağlığı ve sabır diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şâd olsun" diye konuştu.