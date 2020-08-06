Kocaispir ‘Çiftlik Yolu’ ile startı veriyor

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, seçim vaatleri arasında yer alan 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ne Kiremithane Mahallesi Çiftlik Yolu ile start veriyor. İlçede 8 sokakta uygulanması planlanan proje ile Yüreğir'in çehresi değişecek. Başkan Mehmet Kocaispir, resmi adı Şehit Polis Yunus Uğur sokak olan ve halk arasında Çiftlik Yolu olarak bilinen sokakta başlatacakları 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin detaylarını paylaşmak üzere Kiremithane Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Proje ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Kocaispir çalışmaların başladığını söyledi. TEDAŞ ile bir protokol imzaladıklarını belirten Başkan Kocaispir, sokakta ilk olarak elektrik hatlarının yer altına alınacağını ifade etti. Yapılacak çalışma ile Yüreğir'in çehresinin değişeceğini dile getiren Başkan Kocaispir, "Tabela kirliliğini, sokak aydınlatmalarından cephe kirliliğine kadar ortadan kaldıracak önemli bir proje yürütüyoruz. Söz vermiştik Çiftlik Yolu ile başlıyoruz. Etaplar halinde yapacağız ve bittiği zaman görsel güzelliği muhteşem sokaklarımızda vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde gezme fırsatı yakalayabilecekler.