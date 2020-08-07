İki düğüne korona iptali

koronavirüs vakalarının önlenmesi çalışmaları kapsamında düğün salonlarına yönelik denetimlerde sorun bulunan 2 düğün sahipleri tarafından iptal edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarının önlenmesi amacıyla şehir merkezindeki tüm düğünlerde görev alarak düğün ve salon sahiplerini gerekli önlemlerin alınması için uyarılarda bulunuyor. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de zaman zaman katıldığı denetimlerde uyarılara rağmen misafirlerin önlemlere uymaması durumunda da hem salon hem de düğün sahiplerine yasal işlem yapılıyor. Önceki gün Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında görev alınan 29 düğün salonundan ikisindeki düğünler sahipleri tarafından iptal edildi. Polis ekiplerinin görev alıp salon ve düğün sahiplerine tedbirler kapsamında gerekli uyarıları yaptığı bir düğünde de sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle gerekli yasal işlemler yapıldı.