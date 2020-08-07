Miray’ın yürek burkan görüntüsünden eser kalmadı

başına ve vücuduna kaynamış yemek dökülmesi sonucu başının çoğu yanan minik Miray'ı görenler tanıyamıyor. Hayırseverlerin destekleriyle ameliyat olan Miray 6 yaşına girerken, artık annesi saçlarını tarıyor. 2 yaşındayken başına gelen talihsiz kaza yüzünden 1 ay yoğun bakımda kalan, vücudu ve yüzü yanan, vücudunda da tahrip oluşan minik Miray'ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından toplanmıştı. Bu süreçte 3 ameliyat geçiren Miray hızla iyileşti. Vücudunun yanık bölgeleri ameliyatlarla düzeltilirken, kulağının olmayan yarısı ise göğsünden alınan kıkırdakla tamamlandı. Yanıklardan dolayı saçları uzatılamayan Miray, tedavisinin ardından artık saçlarını uzatarak tarıyor. Kulağı da düzelen Miray babasından küpe almasını istiyor. Baba Adem Uzun, Miray'ın durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Korkunç bir kaza sonucu Miray yandı. 27 gün yoğun bakımda yattı. Bu süreçte çok çabaladık, sağ olsun halkımızın desteğiyle Miray şu an gördüğünüz seviyeye geldi. Bu süreçte Miray 3 tane operasyon geçirdi. 8 saate yakın süren operasyonlardı. Durumu şu an çok iyidir" dedi. Miray'ın göğsünden kıkırdak alınarak kulak yapıldığını ifade eden baba Adem Uzun, "Kulağı kafasına yapıştığı için 2 tane kulak ameliyatı geçirdi. Göğsünden kıkırdak alınarak kulağı kaynatıldı. Kulak 2. operasyonda kafadan ayrıldı. Miray'ın operasyon olarak sadece bir saç ekimi kaldı. Onu da yaşı küçük diye yapmadılar" şeklinde konuştu.