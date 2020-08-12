Maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyız uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı. Adana'daki denetimlerde Vali Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Çakmak ve Atatürk caddeleri ile 5 Ocak Meydanı'nda denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Sokakta birçok kişinin maske taktığını büyük bir memnuniyetle gördüklerini belirten Elban, "Adana'da sıcağa rağmen insanların hassasiyet göstermesi bizi Kovid- 19 ile ilgili mücadelede yüreklendirdi ve umutlandırdı. İnşallah bundan hem Adana hem de ülke olarak başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. Elban, uyarılara rağmen kendisinin ve diğer insanların sağlığını tehlikeye atanlara cezai müeyyide uygulanacağını bildirdi.MERSİN Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kent genelindeki denetimlere katıldı. Su ve Şahne, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara uyarılarda bulunup broşür dağıttı. Vali Su, denetimlerde vatandaşların bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Tüm birimlerimiz sahada denetlemeleri yapıyor. Hepimizin sağlığı için yapacaklarımız basit, zor değil. Maske, mesafe ve hijyene önem verirsek koronavirisün üstesinden gelebiliriz. Bu bize bağlı" şeklinde konuştu.HATAY Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki diğer ilgililer, Saray Caddesi ve tarihi Uzun Çarşı'da vatandaşları ve esnafı tedbirlere uymaya davet etti. Doğan, gazetecilere, martın başından beri tüm dünyada koronavirüs ile büyük bir mücadele olduğunu anlatarak, "Özellikle maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı tekrar uyarmak, hatırlatmak anlamında, bir farkındalık uyandırma anlamında, tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla etrafımızdaki insanlara maske ve mesafe hususunda bir hatırlatma girişiminde bulunuyoruz" dedi.OSMANİYE'DE de polis uygulama noktasında, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca kent merkezinde vatandaşa ve esnafa Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme yaptı. Denetimlere katılan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, esnafa maskesiz kimsenin içeri alınmaması uyarısında bulundu. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile sivil toplum kurumu temsilcilerinin de katıldığı denetimler sürüyor.