Siyam ikizleri ikinci sınıfa geçti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve çok istedikleri üniversite okuma hayaline Hıncal Uluç ve Emine Erdoğan sayesinde kavuşarak Sütçü İmam Üniversitesi Açık öğretim İlahiyat Yüksekokulunda öğrenim görmeye başlayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu iki yıllık olan öğrenimlerinin birinci yılını başarıyla tamamlayarak ikinci sınıfa geçiş yaptılar. Kırmakaya köyünde 25 Aralık 2000'de siyam ikizleri olarak dünyaya gelen Sema ve Ayşe hayata sımsıkı sarıldı. Ayşe ve Sema üniversitede okuma hayaline SABAH Yazarı Hıncal Uluç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sayesinde kavuştu. İlahiyat fakültesinde okumak isteyen ancak 150 puan barajına takılan ikizlerinin bu durumunu öğrenen Hıncal Uluç "Emine Hanıma yürekten rica" yazısıyla ikizlerin üniversiteli olması için bir imkan verilmesini istedi.Eğitim ve öğretime büyük önem veren Emine Erdoğan sayesinde Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler engellilere sağlanan ek puan hakkından yararlandılar. Ayşe ve Sema'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi'ne kaydı yapıldı. Üniversite hayalleri gerçek olan ikizler Sema ve Ayşe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan ile birlikte külliyeye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuştu. Vali Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan'ın özel bir yurt odasını onların kullanımına uygun dizayn ettirip üniversite kampüsüne götürüp-getirecek özel servis de ayarlamasıyla Üniversite hayaline kavuşup İlahiyat Fakültesi'ndeki Sınıflar içinde kısa sürede arkadaşlarıyla tanışıp, kaynaşan ve sınıflarda derslerine başlayan Sema ve Ayşe Tanrıkulu diğer üniversiteli öğrenciler gibi pandemi dolayısıyla derslerine evlerinden uzaktan eğitimle devam ettiler. Derslerindeki başarılı notlarla girdikleri sınav ve finallerde de başarı gösteren Sema ve Ayşe Tanrıkulu kardeşler şimdi Eylül'de başlaması planlanan yeni öğrenim yılında İlahiyat Yüksekokulunun ikinci sınıfını okuyacak olmanın heyecanını yaşıyorlar. Tanrıkulu kardeşler, "3 annemiz var. Birisi bizi dünyaya getiren Hatice annemiz, ikincisi okuma hayalimizin yolunu açan Emine Erdoğan ve diğeri de üniversite okurken her türlü ihtiyacımızı karşılayan ve şefkat gösteren valimizin eşi Ruhan Özkan annemiz. Onlara minnettarız. Bize güvenlerini boşa çıkarmayacağız" dediler.