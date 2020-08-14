Hem gözü hem mideyi doyuruyor

ADANA'NIN ülke sınırlarını aşan lezzeti şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyuta ulaştı. Neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanı, hem gözü hem de mideyi doyuruyor. Şırdan dolması, kuzunun ardından dana şırdanıyla en büyük boyutuna ulaştı. Adanalı bir şırdan ustası, yaklaşık bir avuç büyüklüğündeki kuzu şırdanıyla doymayan müşterilerini düşünüp, neredeyse bir kol uzunluğundaki dana şırdanından dolma yapmaya başladı. Görüntüsü ve gramajıyla kuzu şırdanından kat ve kat büyük olan dana şırdanı, 4 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurabiliyor. Adanalı olduğunu ancak İzmir'de yaşadığını anlatan Armağan Fikirdeşici, "Dana şırdanını yiyebilmek için neredeyse her ay İzmir'den geliyoruz. Dana şırdanı yediğinizde, doymama ihtimaliniz yok bana göre. Kuzu şırdanları bir parmak kadar oluyor. Burada 5 kişilik aileyi doyurabilecek kadar şırdan var" dedi.