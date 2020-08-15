Kiracıları faturayı ödemedi fıkrıye nıne ceza aldı

Adana'da 80 yaşındaki Fikriye Tuna, 2 katlı gecekondusunun birinci katını kiraya verdi. Kiracılar, yaşlı kadının üzerine olan elektrik ve su faturasını ödemedi. Bir süre sonra evden taşınan kiracıların bıraktığı borç 20 bin lira oldu. Ödeyecek gücü bulunmayan yaşlı kadına 10 ay hapis cezası çıktı. Götürüldüğü cezaevinden 1 saat sonra Kovid-19 nedeniyle izinli olarak çıkartılan Fikriye Tuna, "Su ve elektriği kiracılar kullanmıştı ama gittiler nerede olduklarını da bilmiyorum. Nasıl şikayet edeceğim kimse yok ki" dedi.

MÜHRÜ KIRDILAR

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesinde 2 katlı evi bulunan 80 yaşındaki Fikriye Tuna bir süre önce evin birinci katını kiraya verdi. Ancak elektrik ve su aboneliğini kiracılar üzerine almadı. Kiracılar oturdukları süre içinde ne su ne de elektrik faturasını ödedi. Kiracılar, bu sırada kesilen elektrik ve suyunda mührünü kırarak kaçak yollardan kullanmaya devam etti ve bir süre sonra evden taşındı. Daha sonra eve gelen elektrik ve su görevlileri kaçak kullanım tespit ederek abonelik yaşlı kadının üzerine olduğu için faturalarla birlikte yaklaşık 20 bin lira hesap çıkardı. Ancak yaşlılık maaşı haricinde hiçbir geliri bulunmayan Fikriye Tuna, bu cezayı ödeyemediği için 10 ay hapis cezası çıktı. Bu nedenle yaşlı kadın polis tarafından evinden alınarak önce adli tıpa ardından ise cezaevine götürüldü. Yaşlı kadın covid-19 nedeniyle izinli sayılarak cezaevinde yatmaktan kurtuldu.



"ŞİKÂYET EDECEĞİM KİMSE YOK"

Evine gelen Fikriye Tuna bu borcu kendisi yapmadığını ödeyecek gücünün de olmadığını belirterek, "Elektrik ve su kaçak saatler benim üzerime o zamanlar o borçları da bana yazmışlar. Su ve elektriği kiracılar kullanmıştı ama gittiler nerede olduklarını da bilmiyorum. Nasıl şikayet edeceğim kimse yok ki. Ne yapacağımı bilmiyorum kalp hastasıyım ben" dedi.