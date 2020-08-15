Ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

ANTAKYA ve İskenderun'da toplam 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İskenderun İlce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda modern evler mahallesi üzerinde durdurulan. K. isimli şahsın yapılan kaba üst araması yapıldı. Yapılan aramada astra mod 4000 marka Ruhsatsız tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ve 7.65 çapında 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem yapıldı.

BEKÇİLER YAKALADI

Antakya ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, sabaha karşı durumundan şüphelendikleri park halindeki bir otomobilin yanına giderek sürücüsüne kimlik sordu. Kimlik sorgulaması sırasında şahsın belindeki kabarıklığı tespit eden mahalle bekçileri, şansın kaba üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında, Glock 26 Austrıa cal 7.65 ibareli Gcpyc- 180303932 seri numaralı siyah renkli bir adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette bulunan 1 adet şarjör, şarjöre basılı olarak 5 adet 7,65 çapında mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem yapıldı.