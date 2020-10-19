Melih ABİ: Kaldırımdaki tabelayı kaldıracak bir yetkili yok mu?

Tarsus'un göbeğindeki ana cadde üzerinde kaldırım ortasında kalan tabelaya kimse dokunmuyor.Tabeladan Tarsus halkı şikayetçi.Ahmet Can "Yolun ortasında ne işi var?" diyor.Buradan yaya olarak geçen insanlar fark etmiyor.Çok sayıda vatandaş dalgınlıkla ona çarpıyor.Tabela tehlike saçıyor!Ne zaman kaldırılacağı ise belli değil.Bu ne duyarsızlıktır kardeşim!ÇAMLIYAYLA ilgili şikayetler bitmiyor.Koca yaz bitti, kış geldi.İnsanlar mağdur.Çözecek bir Allah'ın kulu yok!Nüfus burada yazları 150 bine kadar çıkıyor!Önemli bir kısmı yaşlı ve emekli!Haliyle bu kesimde kalp hastalıkları yaygın.İlçede iyi bir hastane var.Ancak kalp ünitesi ve kalp doktoru yok!Kriz geçiren bir ambulans ile virajlı yollardan 60 km mesafedeki Tarsus'a sevkediliyor.Çözün artık bu sorunları.Çamlıyayla'da yaşayanlar rahat etsin.