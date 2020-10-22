Sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi eski ve yeni yönetimi Rektörlük makamında bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Tuncel, Covıd-19 pandemi süresince özverili çalışmalarından dolayı Balcalı Hastanesi sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in daveti üzerine Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda bir araya gelen eski Başhekim Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ve yardımcılarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, halen devam eden salgının en aktif olduğu dönemde dahi kurumdaki en iyi organizasyonu sağlayan hastaneler arasında Balcalı Hastanesinin baş sıralarda yer aldığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz de asıl olanın kurumlar olduğunu belirterek, aldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Eski Başhekim Prof. Dr. Tamer Cevat inal da yeni yönetime başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ise, güncel bilgi ve teknolojilerle sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan Balcalı Hastanesi sağlık çalışanlarına Covid- 19 pandemi süresince verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.