15 bın kışıye istihdam sağlayacak

Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Gıda Sanayicileri ve Yatırımcı iş Adamları Derneği'nin proje ortaklığını yaptığı Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3 milyon 400 bin metrekaresi sanayi alanı olmak üzere toplamda 5 milyon 300 bin metrekare alana kurulacak. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa bir süre önce başlayan altyapı çalışmaları ise hızla devam ederken, 437 sanayi parselinde 100'ü aşkın yatırımcının yer alacağı Tarsus OSB'de yatırımların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 15 bin kişiye yeni istihdam alanı yaratılması hedefleniyor. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Proje alanındaki idari binada yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Kaya, Ayhan Terban ve Ali Erhan Okyay ile OSB Müdürü Ş. Caner Özcan katıldı. Müteşebbis Heyet üyelerinin de zoom ile katıldığı toplantıda İdari ve mali konular, Tarsus OSB'de katılımcı olmak isteyen sanayicilerin başvuruları, yapımı süren altyapı çalışmaları ve 2021 tahmini bütçesi hakkında bilgilendirme yapıldı.