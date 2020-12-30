Elban: gıda ihtisas osb’nin katkısı büyük olacak

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2020 Yılı Son Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Zafer Öz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, oda başkanları ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. 2020 yılında Adana Gıda İhtisas OSB'ye yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda hangi aşamaya gelindiği hakkında görüşüldü. 2021 yılında yapılacak çalışmaların belirlendiği ve yapılması gereken faaliyetlerin detaylıca görüşüldüğü toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban "Gıda İhtisas OSB'ye yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda önemli aşamalar kaydettik. OSB'miz tamamlandığında ilimizin ve bölgemizin dolayısıyla da ülkemizin ekonomisine ve istihdam gücüne önemli ölçüde katkıları olacak. OSB'nin bir an evvel tamamlanması için önümüzdeki sene de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi. Toplantı, görüş alışverişiyle sürdü.