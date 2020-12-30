Yaşlı kadını kandırıp bileziklerini çaldılar

Mut ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "koronavirüs testine geldik" diyerek giren, ardından kadını etkisiz hale getirerek ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olayı yaşlı kadının komşusunun organize ettiği ortaya çıktı.Mut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yapıntı Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine gelen ve zor kullanarak ziynet eşyalarını alan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada, 2 şüphelinin mağdurun evine yaya olarak bahçe ve araziden yürüyerek geldikleri, şahısların koronavirüs testi yapmak için geldiklerini beyan ederek kapıyı kadına açtırdıkları ve içeride yaşlı kadını etkisiz hale getirerek 3 bilezik ile 1 yüzüğü zorla aldıkları tespit edildi. Şahısları yakalamak için arazideki ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin Mut ilçesine giden yola araçla çıktığını belirledi. Plaka takip sistemi ve MOBESE kameraları kayıtlarından otomobili ve sahibine belirleyen ekipler, aracı tespit edip şahıslara ulaştı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.