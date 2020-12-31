Havuç verimi ve fiyatıyla yüzleri güldürdü

TÜRKİYE'NİN
önemli tarımsal üretim
merkezlerinden
Amik Ovası'nda
bu yıl yaklaşık 22
bin dekar alana ekimi
yapılan havuç, verimi
ve fiyatıyla üreticisini
sevindirdi. Havuç
üretiminin yoğun
yapıldığı Hatay'ın
Kırıkhan ilçesinde ürünün
hasadına başlandı.
Sabah saatlerinde Amik
Ovası'ndaki çamurlu tarlalara
gelen tarım işçileri,
havuçların sökümünü
yaparak çuvallara dolduruyor.
Büyük bir zahmetle
toplanan havuçlar, daha
sonra traktörlere yüklenerek
temizlenmek üzere fabrikalara
gönderiliyor. Burada
üzeri çamur kaplı havuçlar,
suyla yıkanıp, paketlenerek
yurt içi ve dışına gönderiliyor.
Hatay Tarım ve Orman
Müdürü Ergün Çolakoğlu,
Konya ve Ankara'dan sonra
Hatay'ın önemli havuç üretim
yerlerinden biri olduğunu
söyledi.
İl genelinde yaklaşık 22
bin dekar alanda havuç üretildiğini,
ürünün, verimi ve
fiyatıyla üreticisini memnun
ettiğini belirten Çolakoğlu,
"Dekara verimimiz 3 tondan
5 tona kadar çıktı. Bu da
rekoltemizin 90 bin ton ve
üstüne kadar çıkmasını sağlamaktadır.
Hasadına başlanan
havuçta fiyat da şu an 1,20
lira civarındadır. Yağışlarla
beraber ilimizdeki havuç üretimi
verim, rekolte ve fiyat
olarak üreticimizin memnun
olduğu bir durumdadır"
dedi.