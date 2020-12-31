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Havuç verimi ve fiyatıyla yüzleri güldürdü

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Havuç verimi ve fiyatıyla yüzleri güldürdü
TÜRKİYE'NİN önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda bu yıl yaklaşık 22 bin dekar alana ekimi yapılan havuç, verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi. Havuç üretiminin yoğun yapıldığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ürünün hasadına başlandı. Sabah saatlerinde Amik Ovası'ndaki çamurlu tarlalara gelen tarım işçileri, havuçların sökümünü yaparak çuvallara dolduruyor. Büyük bir zahmetle toplanan havuçlar, daha sonra traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Burada üzeri çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, paketlenerek yurt içi ve dışına gönderiliyor. Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Konya ve Ankara'dan sonra Hatay'ın önemli havuç üretim yerlerinden biri olduğunu söyledi. İl genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda havuç üretildiğini, ürünün, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun ettiğini belirten Çolakoğlu, "Dekara verimimiz 3 tondan 5 tona kadar çıktı. Bu da rekoltemizin 90 bin ton ve üstüne kadar çıkmasını sağlamaktadır. Hasadına başlanan havuçta fiyat da şu an 1,20 lira civarındadır. Yağışlarla beraber ilimizdeki havuç üretimi verim, rekolte ve fiyat olarak üreticimizin memnun olduğu bir durumdadır" dedi.

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Havuç verimi ve fiyatıyla yüzleri güldürdü
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