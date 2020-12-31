Havuç verimi ve fiyatıyla yüzleri güldürdü

önemli tarımsal üretimmerkezlerindenAmik Ovası'ndabu yıl yaklaşık 22bin dekar alana ekimiyapılan havuç, verimive fiyatıyla üreticisinisevindirdi. Havuçüretiminin yoğunyapıldığı Hatay'ınKırıkhan ilçesinde ürününhasadına başlandı.Sabah saatlerinde AmikOvası'ndaki çamurlu tarlalaragelen tarım işçileri,havuçların sökümünüyaparak çuvallara dolduruyor.Büyük bir zahmetletoplanan havuçlar, dahasonra traktörlere yüklenerektemizlenmek üzere fabrikalaragönderiliyor. Buradaüzeri çamur kaplı havuçlar,suyla yıkanıp, paketlenerekyurt içi ve dışına gönderiliyor.Hatay Tarım ve OrmanMüdürü Ergün Çolakoğlu,Konya ve Ankara'dan sonraHatay'ın önemli havuç üretimyerlerinden biri olduğunusöyledi.İl genelinde yaklaşık 22bin dekar alanda havuç üretildiğini,ürünün, verimi vefiyatıyla üreticisini memnunettiğini belirten Çolakoğlu,"Dekara verimimiz 3 tondan5 tona kadar çıktı. Bu darekoltemizin 90 bin ton veüstüne kadar çıkmasını sağlamaktadır.Hasadına başlananhavuçta fiyat da şu an 1,20lira civarındadır. Yağışlarlaberaber ilimizdeki havuç üretimiverim, rekolte ve fiyatolarak üreticimizin memnunolduğu bir durumdadır"dedi.