Akdeniz’de sokaklar yenileniyor

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, kentteki farklı kurumların yeraltı şebeke yenileme çalışmaları sonucu zarar gören sokaklarda asfalt yama çalışmasının yanı sıra kilit taşı, kaldırım ve bordür taşlarını yenileme hizmetine hız verdi. Güçlendirilen personel, araç ve ekipman sayısıyla Hamidiye, Kiremithane, Güneş, Gündoğdu, Müfide İlhan, Siteler, Karacailyas, Çilek, Nusratiye, Mesudiye, Anadolu, İhsaniye, Camişerif, Çankaya, Mithat Paşa, 3 Ocak, Kültür, Yeni Mahalle, Yeşilçimen ve Yenitaşkent mahallelerine çıkarma yapan Akdeniz Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, kurumların yeraltı şebeke yenileme projeleri için kazılan sokaklarda asfalt yama çalışması yapıyor, kaldırımları, kilit taşı ve bordürleri yeniliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, aynı anda birçok mahalle ve sokakta çalışmaların devam ettiğini belirterek, farklı kurumların ilçeye bağlı mahallelerde yaptığı yeraltı çalışmaları sonucu birçok sokağın zarar gördüğünü söyledi. Gültak, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, diğer mahallelerimizde de yama ve tamirat çalışmalarını programa aldı ve çalışmalarına aralıksız devam edecek. Amacımız, önümüzdeki yağışlarla birlikte bu sokaklarda oluşacak çamur ve su birikintilerinden kaynaklı sorun ve sıkıntıları en kısa zamanda çözmek, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemektir" dedi